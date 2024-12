Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Anwohnerin überrascht Einbrecher - Täter flüchtig

Warburg (ots)

Am Mittwoch, den 18. Dezember, kam es gegen 17:45 Uhr in der Kollwitzstraße in Warburg zu einem versuchten Einbruch. Eine 16-jährige Warburgerin befand sich in ihrem Einfamilienhaus, als sie plötzlich ein Geräusch aus dem Wohnzimmer hörte. Als sie das Licht anmachte, entdeckte sie eine Person unmittelbar vor der Terrassentür. Der unbekannte Täter flüchtete in diesem Moment ohne Beute und konnte in unbekannte Richtung entkommen. Glücklicherweise kam es zu keinem Diebstahl. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung, um den Täter zu ermitteln. Wer am Mittwoch zur Tatzeit in der Nähe der Kollwitzstraße eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05271/962-0 zu melden. Die Polizei mahnt vor der dunklen Jahreszeit. Seien Sie achtsam. Zusätzlich bietet Polizeihauptkommissar Albert Ecke eine kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz an und steht für Fragen zur Verfügung./rek

