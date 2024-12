Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Vorfahrt missachtet - 64-Jährige leicht verletzt

Bad Driburg (ots)

Am Montag, 16. Dezember, ereignetet sich auf der Straße "Zur Dringe" in Bad Driburg ein Verkehrsunfall. Gegen 10.20 Uhr befuhr eine 64-Jährige aus Bad Driburg mit einem Skoda Fabia die Straße "Zur Dringe" in Richtung Burgstraße. Zur gleichen Zeit war eine 28-Jährige aus Bad Driburg mit einem VW Passat auf der Straße "Zum Stadttor" unterwegs und beabsichtigte auf die Burgstraße abzubiegen. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Dabei erlitt die 64-Jährige leichte Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro./rek

