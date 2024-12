Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zusammenstoß von zwei Pkw - Polizei sucht Unfallbeteiligten

Warburg (ots)

Am Montag, den 16. Dezember, kam es gegen 16:45 Uhr auf der Hauptstraße in Warburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Frau aus Warburg mit ihrem roten Golf in einen Zusammenstoß verwickelt wurde. Die Fahrerin fuhr in Richtung Bahnhofstraße und beabsichtigte, links auf die Kasseler Straße abzubiegen. Dabei kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug, das sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Durch den Aufprall entstand am Fahrzeug der 68-Jährigen ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Die Polizei bittet nun die Öffentlichkeit um Mithilfe und sucht nach dem flüchtigen Unfallbeteiligten sowie Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegen genommen./rek

