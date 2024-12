Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Gefährliche Körperverletzung

Lippstadt (ots)

Am vergangenen Samstag wurde die Polizei gegen 16:00 Uhr zum Dusternweg gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf einen 16-jährigen Jugendlichen aus Erwitte, der zuvor von zwei unbekannten Männern festgehalten und geschlagen wurde. Nach seinen Angaben hielt er sich mit Freunden auf der dortigen Brücke auf, als zwei Personen auf ihn zukamen und sich Platz verschaffen wollten, um über die Brücke zu gehen. Man geriet sofort in verbale Streitigkeiten, die im weiteren Verlauf eskalierten. Einer der beiden Unbekannten hielt den 16-Jährigen fest, während der andere auf ihn eintrat und mit Fäusten schlug. Als die beiden Männer von dem Jugendlichen abließen, flüchteten sie in Richtung des Cineplex-Kinos. Der Erwitter wurde leicht verletzt. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: 1.Person:

- etwa 1,90 Meter groß, kurze blonde Haare, dunkle Jacke, heller Pullover unter der Jacke, schwarze Hose

2. Person:

- ca. 1,90 Meter groß, kurze braune Haare, dunkle Jacke, blaue Jeans

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell