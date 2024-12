Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl einer Motor-Flex

Soest (ots)

In der Nacht vom 30.11.2024 auf den 01.12.2024 stahlen Unbekannte von der Ladefläche eines Firmenfahrzeug eine Motor-Flex der Marke "Stihl". Das Werkzeug befand sich in einer verschlossenen Holzkiste die zuvor aufgebrochen worden wurde. Wer Hinweise zu diesem Vorfall in der Siegener Straße geben kann, möge sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921 / 91000 melden. (mw)

