Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Schlehenstraße - zwei leichtverletzte Personen und 25000 Euro Sachschaden nach Verfolgungsfahrt

Lippstadt (ots)

Weil sie mehrere Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr beging, sollte eine 18-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem PKW Audi in der Lippstädter Innenstadt durch eine Streifewagenbesatzung der Polizeiwache Lippstadt kontrolliert werden. Die junge Frau, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, versuchte jedoch sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Dabei überfuhr sie eine rote Ampel und setzte ihre Fahrt trotz Anhaltesignale mit überhöhter Geschwindigkeit fort. In der Schlehenstraße in Lippstadt kam es dann zur Kollision des Streifenwagens mit dem flüchtigen PKW. Dabei verletzte sich sowohl die junge Fahrzeugführerin, als auch ein Polizeibeamter leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro. (RS)

