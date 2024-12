Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Erwitter Straße - Fahrzeugführer versucht vor der Polizei zu flüchten

Geseke (ots)

Am vergangenen Freitag fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Lippstadt in Geseke während der Streifenfahrt ein VW auf, der die Erwitter Straße in Fahrtrichtung Erwitte befuhr, da die Kennzeichen des PKW nicht zum Fahrzeugtyp passten. Als der Pkw durch die Beamten kontrolliert werden sollte, gab der Fahrer Gas und versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen. Bei der Flucht überschritt der Fahrzeugführer mehrfach deutlich die zulässige Höchstgeschwindigkeit. In Niederntudorf konnte das flüchtende Fahrzeug schließlich angehalten werden. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Paderborn stand deutlich unter Drogeneinfluss. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und das Fahrzeug nicht zugelassen war. Der Pkw wurde durch die Polizei sichergestellt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Delikte. Da bei seiner 21-jährigen Beifahrerin dazu noch Drogen aufgefunden wurden, wurde ein weiteres Strafverfahren gegen die Frau aus Salzkotten eingeleitet. (RS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell