Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - L 732 - Unfall - eine leichtverletzte Person

Wickede (ots)

Leichte Verletzungen zog sich am vergangenen Freitag ein 25-jähriger Beifahrer aus Unna bei einem Verkehrsunfall zu. Gegen 17:27 Uhr befuhr ein 64-jähriger Wickeder mit seinem Nissan die Landstraße 732 in Richtung Wickede. Auf Grund einer Unachtsamkeit stieß der Fahrzeugführer gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW Skoda und schob diesen gegen eine Mauer. Auf Grund des Zusammenstoßes verletzte sich der Beifahrer leicht. Der Pkw des Verursachers war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. (RS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell