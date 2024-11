Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Soest (ots)

Am 29.11.2024 befuhr um 22:15 Uhr ein 18jähriger Mann aus Bad Sassendorf mit einem BMW von Bergede in Richtung Müllingsen. An der Einmündung Deckmannstraße bog er nach links auf die Niederbergheimer Straße ab. Hierbei brach das Heck aus, der Pkw kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld. Vor einem Straßenbaum kam das Fahrzeug schließlich auf dem Dach liegend zum Stehen. Der Fahrer und seine drei Beifahrer konnten sich selbständig aus dem Pkw befreien. Alle vier Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer sowie ein 17jähriger und 19jähriger Begleiter sind schwer verletzt, ein weiterer 19jähriger Beifahrer ist leicht verletzt. Bei keinem der Beteiligten besteht Lebensgefahr. Der Pkw erlitt einen Totalschaden und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. (ko)

