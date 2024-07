Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Einbruch in Gaststätte mit Täterfestnahme

Speyer (ots)

Am Montag, dem 01.07.2024, gegen 02:50 Uhr, wurden der Polizei zwei Personen gemeldet, welche sich an einem Fenster einer Gaststätte im Eselsdamm zu schaffen machen würden. Ein unbekannter Tatverdächtiger wurde durch eine anfahrende Polizeistreife festgestellt, konnte sich jedoch durch eine fußläufige Flucht einer Kontrolle entziehen. Ein zweiter, 29-jähriger Tatverdächtiger, flüchtete ebenfalls fußläufig und konnte nach kurzer Verfolgung durch eingesetzte Polizeibeamte mittels Einsatz eines Distanz-Elektroimpulsgerätes (Taser) gestoppt und anschließend vorläufig festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen hatten zuvor mit Hebelwerkzeugen gewaltsam ein Fenster der Gaststätte aufgehebelt und das Innere des Gebäudes betreten. Dort haben sie mehrere Schubladen geöffnet und durchsucht. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Höhe des Sachschadens ist aktuell noch nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Nähe der Café Bar Zorniggel im Eselsdamm verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

