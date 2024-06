POL-PDLU: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Schifferstadt (ots) - Am Freitagmittag (28.06.2024) meldeten Passanten der Polizeiinspektion Schifferstadt den missglückten Einparkversuch einer 60-Jährigen auf einem Supermarktplatz in der Waldseer Straße. Diese fuhr mit ihrem Auto über Parkplatzbegrenzung und kam im Graben zum Stehen. Gegenüber den Passanten gab die 60-Jährige an, Alkohol getrunken zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,27 Promille. ...

mehr