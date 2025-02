Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Körperverletzung +++Wahlplakate angezündet +++ Schlägerei +++ Fahrraddiebstahl +++ Lasermessung +++ Verkehrsunfall +++

Streit wegen Hund endet in einer Körperverletzung, Mainz-Kostheim, Schiersteiner Straße, Sonntag, 23.02.2025, 10:30 Uhr - 10:36 Uhr

(nm) Aufgrund eines Hundes im Fahrradanhänger endete am Sonntag, zwischen 10:30 Uhr und 10:36 Uhr, in der Schiersteiner Straße in Mainz-Kostheim ein Streit in einer körperlichen Auseinandersetzung. Als eine 29-jährige Wiesbadenerin vor einem Wahllokal mit ihrer Tochter zu ihrem Fahrrad mit Hundeanhänger zurückkehrte, wurde sie von einer unbekannten männlichen Person abgepasst. Er beschimpfte sie, da sie ihren Hund kurzzeitig in dem Anhänger warten ließ. Der Mann soll von der 29-Jährigen Fotos gefertigt haben, was sie mit einem Griff zu dem Handy des Mannes verhindern wollte. Dabei habe der Mann die Frau geschlagen. Ein unbekannter Zeuge konnte durch Zurufe weitere Handlungen verhindern. Der Angreifer soll ca. 175 cm groß und Ende 50 Jahre gewesen sein. Er wurde mit europäischem Aussehen und einer dicklichen Statur beschrieben. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Bomberjacke, einem Kapuzenpullover mit aufgedrucktem Wolfskopf und einer schwarzen Jeans gewesen sein. Er soll rissige Lippen, faulige Zähne und einen 3-Tage-Bart gehabt haben. Weiterhin habe er nach Alkohol gerochen. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den unbekannten Zeugen sowie weitere hinweisgebende Personen, sich unter der Rufnummer 0611/345-2240 zu melden.

Wahlplakate angezündet,

Wiesbaden, Saarstraße, Sonntag, 23.02.2025, 03:17 Uhr

(nm) Durch eine Polizeistreife wurden Sonntagnacht zwei brennende Wahlplakate in der Saarstraße festgestellt. Um 03:17 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf zwei brennende Wahlplakate aufmerksam. Durch die Polizeikräfte konnten die Brände schnell gelöscht werden, sodass kein weiterer Sachschaden entstehen konnte. Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Auseinandersetzung auf dem Fußballplatz, Mainz-Kastel, In der Witz, Sonntag, 23.02.2025, 17:30 Uhr

(nm) Nach Unstimmigkeiten kam es am Sonntag, um 17:30 Uhr auf dem Sportplatz in der Straße "In der Witz" zu einer Auseinandersetzung. Die Streitigkeiten begannen zunächst verbal am Spielfeldrand und endeten nach Abpfiff, unter Beteiligung der Zuschauer, in einer handfesten Auseinandersetzung auf dem Spielfeld. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2240 entgegen.

Diebstahl mehrerer hochwertiger Fahrräder, Wiesbaden, Welfenstraße, Freitag, 21.02.2025, 03:00 Uhr

(nm) Freitagnacht wurden in der Welfenstraße mehrere hochwertige Fahrräder entwendet. Gegen 03:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu den Tiefgaragen der Welfenstraße und brachen dort drei Fahrradkeller auf. Aus diesen konnten sie insgesamt vier hochwertige Fahrräder der Marken Cube, Canyon und Haibike entwenden. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen - Lasermessung, Wiesbaden-Freudenberg, Veilchenweg, Donnerstag, 20.02.2025, 06:40 Uhr - 07:40 Uhr

(nm) Am Donnerstag wurden in der Zeit von 06:40 Uhr bis 07:40 Uhr im Veilchenweg in Freudenberg Geschwindigkeitskontrollen durch Polizeikräfte des 3. Polizeirevieres durchgeführt. In dieser Zeit passierten 22 Fahrzeuge die Messstelle. Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30km/h wurde hierbei sechs Mal überschritten. Auf zwei Fahrzeugführer kommt ein Bußgeldverfahren zu, vier bewegten sich im Verwarngeldbereich.

Unfall auf der A3 mit vier beteiligten Fahrzeugen, Bundesautobahn 3, Bereich Wiesbaden, bei Medenbach, Montag, 24.02.2025, 07:30 Uhr

(cw)Am Montagmorgen kollidierten auf der Bundesautobahn 3 bei Wiesbaden in Höhe Medenbach vier Fahrzeuge. Drei Personen wurden leicht verletzt. Gegen 07:30 Uhr waren drei Fahrzeuge auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Frankfurt unterwegs, als sich ihnen auf dem linken Fahrstreifen ein Chevrolet näherte. Dass sich vor ihm der Verkehr staute, bemerkte dessen 45-jähriger Fahrer zu spät. Als er sein Fahrzeug abbremsen musste, geriet er ins Schleudern und kollidierte mit zwei der auf der mittleren Spur fahrenden Fahrzeuge. Auch der dritte dort fahrende PKW wurde beschädigt. Drei Personen wurden bei dem Unfall leicht verletzt, zwei von ihnen mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen, da nur die rechte Spur weiter befahrbar war. Gegen 10:25 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Zeitweise staute sich der Verkehr auf über 12 Kilometer Länge.

