Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim - Öffentliche Toilette nach Brand nicht mehr nutzbar, Hinweise erbeten - NACHTRAGSMELDUNG

Ettenheim (ots)

Zu der Brandstiftung an der Toilettenanlage im Prinzengarten in Ettenheim am Montag 20.01.2025 konnte die Beamten des Polizeipostens Ettenheim, in Zusammenarbeit mit der Stadt Lahr, mutmaßliche Tatverdächtige ermitteln. Mehrere Jugendliche aus dem hiesigen Bereich stehen im dringenden Verdacht für den Brand verantwortlich zu sein. Das Anzünden von Gegenständen im öffentlichen Raum, erst Recht in geschlossenen Räumen, ist kein Kavaliersdelikt. Die weitere Sachbearbeitung übernehmen die Ermittler der Kriminalpolizei Offenburg. /vo

Ettenheim - Öffentliche Toilette nach Brand nicht mehr nutzbar, Hinweise erbeten

Unbekannte haben am Montag die öffentlich zugängliche Damentoilette einer Toilettenanlage im Prinzengarten (Im Pfaffenbach/Freiburger Straße) durch Brandlegung beschädigt. Hierbei wurde gegen 15:45 Uhr die in der Toilette befindliche Wickelauflage mutwillig entzündet. Weil sich kein weiteres entflammbares Material in der Damentoilette befand, weitete sich das Feuer nicht größer aus. Durch die entstandene Rauchentwicklung und der damit einhergehenden Verrußungen kann die Toilette derzeit nicht genutzt werden. Die Beamten des Polizeipostens Ettenheim haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07822 44695-0 um Hinweise zum Brandleger.

/wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell