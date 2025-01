Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - In den Gegenverkehr geraten

Ohlsbach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der L 99 kam es am Freitagmittag gegen 12:25 Uhr. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Fahrerin eines Audis, von Ortenberg in Richtung Ohlsbach fahrend, im Verlauf einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, übersteuerte in der Folge ihr Fahrzeug und schleuderte mehrfach auf der Fahrbahn. Hierbei kollidierte sie schlussendlich mit einem aus Richtung Ortenberg entgegenkommenden Peugeot-Lenker. Der Fahrer des Peugeot musste durch die Feuerwehren Ohlsbach und Gengenbach aus seinem Fahrzeug befreit werden. Durch den Unfall verletzt, wurden beide Beteiligten durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in eine Klinik gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Die Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle dauerte bis gegen 14:35 Uhr an.

/rs

