Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ermittlungen wegen Körperverletzung

Rastatt (ots)

Am Donnerstag wurde eine Person in einer Behörde in der Straße "Am Schloßplatz" ausfällig. Gegen 14:30 Uhr kam ein Mann zum Infoschalter. Da er ohne Terminvereinbarung erschienen war, konnte ihm zunächst nicht weitergeholfen werden. In Folge wurde er fortlaufend aggressiver, schlug gegen eine dortige Schutzscheibe und spuckte gegen diese. Er spuckte durch ein Sprechfenster gegen eine Mitarbeiterin und versuchte einen dort stehenden Blumentopf gegen die Frau zu werfen. Zwei Security Mitarbeiter, die versuchten dazwischen zu gehen, wurden von dem 26-Jährigen attackiert und dabei leicht verletzt. Die eintreffenden Polizeistreifen nahmen den Störenfried vorläufig fest. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

