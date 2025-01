POL-OG: Bühl/Vimbuch - Keine Rücksicht auf Fahrschüler

Rastatt (ots) - Nach einem Diebstahlsversuch am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Ettlinger Straße, wurden gegen einen 32 Jahre alten Mann Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Der 32-Jährige soll gegen 14:45 Uhr verschiedene Artikel im Wert von knapp 37 Euro in seinem Rucksack verstaut haben, flog nach einem Zeugenhinweis jedoch an der Kasse auf. Als er von einer Kassiererin auf den ...

mehr