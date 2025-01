Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach räuberischem Diebstahl in Haft

Rastatt (ots)

Nach einem Diebstahlsversuch am Mittwochnachmittag in einem Supermarkt in der Ettlinger Straße, wurden gegen einen 32 Jahre alten Mann Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Der 32-Jährige soll gegen 14:45 Uhr verschiedene Artikel im Wert von knapp 37 Euro in seinem Rucksack verstaut haben, flog nach einem Zeugenhinweis jedoch an der Kasse auf. Als er von einer Kassiererin auf den Inhalt im Rucksack angesprochen wurde, versuchte er zu flüchten. Der Verdächtige konnte allerdings mit Unterstützung weiterer Mitarbeiter bis zum Eintreffen von Polizeikräften festgehalten werden. Hierbei soll der mutmaßliche Dieb einem Mitarbeiter einen Kopfstoß versetzt und in den Arm gebissen haben. Der Festgenommene war in Begleitung einer 23 Jahre alten Frau, die ebenso versuchte, in ihrem Rucksack verstaute Artikel an der Kasse vorbeizuschleusen. Während die Frau nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, wurde der Mann am Donnerstagmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Rastatt vorgeführt. Antragsgemäß erließ der Richter gegen den syrischen Staatsangehörigen Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines räuberischen Diebstahls. Anschließend wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. /wo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell