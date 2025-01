Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Plittersdorf - Nach Unfall schwer verletzt, Zeugen gesucht

Rastatt, Plittersdorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am heutigen Donnerstagmorgen wurde ein Rollerfahrer schwer verletzt. Nach derzeitigem Sachstand war der Zweiradlenker kurz vor 11 Uhr auf der Fährstraße unterwegs, als er den Pkw eines vor ihm befindlichen Autofahrers passieren wollte, der zu diesem Zeitpunkt nach links abbog. Hierbei kollidierten die beiden Fahrzeuge und der 54-Jährige kam zu Fall. Er wurde hierbei so schwer verletzt, dass er umgehend von alarmierten Helfern des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Rollerfahrer möglicherweise unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilgenommen haben könnte. Inwieweit dieser Umstand zu dem Unfall beigetragen haben könnte, ist nun Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680-460 an die Ermittler des Verkehrsdienstes Baden-Baden zu wenden.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell