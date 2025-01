Gaggenau (ots) - Am Mittwochnachmittag ging eine Seniorin an ihrem Rollator auf der Jahnstraße entlang. Gegen 15:40 Uhr kam offenbar ein junger Mann auf einem Fahrrad angefahren und entriss der Frau die Handtasche, die über dem Griff des Rollators hing. In Folge stürzte die über 80-Jährige zu Boden und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. In der ...

