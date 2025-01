Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrzeugbrand

Kehl (ots)

Zu einem Fahrzeugbrand in der Marktstraße kam es Donnerstagnachmittag gegen 14:50 Uhr. Offenbar aufgrund eines technischen Defektes geriet eine A-Klasse während des Betriebs in Brand. Wenig später hatte sich das Feuer so im Motorraum ausgebreitet, dass die Feuerwehr Kehl anrücken musste. Deren Löschmaßnahmen waren gegen 15:15 Uhr bereits wieder beendet. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

