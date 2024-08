Freiwillige Feuerwehr Marienheide

FW Marienheide: Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr: Marienheider Feuerwehrnachwuchs für 24 Stunden im Einsatz

Am Wochenende vom 23. bis 24. August 2024 fand zum dritten Mal der Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Marienheide statt. Diese Veranstaltung, die alle zwei Jahre durchgeführt wird, bietet den Jugendlichen eine einzigartige Gelegenheit, den Alltag einer Berufsfeuerwehr für 24 Stunden hautnah zu erleben. In diesem Jahr nahmen 30 Kinder an der Aktion teil, die von 11 engagierten Betreuern unterstützt wurden. Insgesamt standen den Nachwuchsfeuerwehrleuten sechs Feuerwehrfahrzeuge zur Verfügung, um die verschiedenen Einsätze realitätsnah abzuarbeiten.

Der Berufsfeuerwehrtag begann am Freitag, 23. August um 17:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus des Löschzuges Marienheide. Nach der Ankunft machten sich die Jugendlichen zunächst daran, ihre Schlafplätze vorzubereiten. Der Aufbau der Feldbetten und die gemeinsame Einrichtung des Übernachtungsbereichs sorgten direkt zu Beginn für Vorfreude auf die kommenden 24-Stunden. Im Anschluss wurde der Tag offiziell durch den stellvertretenden Leiter der Feuerwehr Marienheide, Carsten Fuhr, eröffnet. Er begrüßte die Jugendlichen und betonte die Bedeutung solcher Veranstaltungen für die Nachwuchsarbeit in der Feuerwehr. Nach seinen motivierenden Worten folgte eine detaillierte Einweisung durch die Jugendwarte Sebastian Hennies, Volker Kriegeskotte und Jeanny Lülsdorf. Wichtige Regeln sowie Abläufe für die kommende Zeit wurden gemeinsam festgelegt und besprochen. Ein besonderes Highlight war die Auslosung der Positionen auf den sechs Fahrzeugen. Vor jedem Einsatz wurden die Positionen neu ausgelost, sodass jeder Teilnehmer die Möglichkeit hatte, verschiedene Aufgaben und Rollen innerhalb der Mannschaft und Führung kennenzulernen. Nach der Eröffnung stand zunächst der Dienstsport auf dem Programm. Bewegung und Fitness sind ein wesentlicher Bestandteil einer Berufsfeuerwehr, weshalb die Jugendlichen mit gemeinsamen sportlichen Aktivitäten den Teamgeist stärkten und gleichzeitig ihre körperliche Fitness trainierten. Im Anschluss folgte das gemeinsame Abendessen. Hier wurde gemeinsam Kraft für die Herausforderungen des Abends getankt. Kaum war das Abendessen beendet, ertönte auch schon der erste Alarm: Ein brennendes Holzhaus musste gelöscht werden. Die Jugendfeuerwehr rückte in den eingeteilten Trupps aus und bewältigte den Einsatz souverän. Dieser erste Einsatz markierte den Auftakt einer ereignisreichen Veranstaltung, die den jungen Feuerwehrleuten einiges abverlangen sollte.

In den folgenden 24 Stunden standen verschiedene realistische Einsatzszenarien auf dem Programm. Die Jugendlichen mussten unter anderem einen Chemieunfall mit auslaufendem Chlorwasser meistern, eine vermisste Person im Wald finden und zwei hilflose Personen aus einer verschlossenen Wohnung befreien. Besonders anspruchsvoll war ein simulierter Scheunenbrand am Samstagmittag in Kalsbach, bei dem unter Atemschutz drei Personen aus einem stark verrauchten Bereich gerettet werden mussten. Diese realitätsnahen Übungen wurden durch die Einsatzabteilungen Feuerwehr Marienheide hervorragend ausgearbeitet. Zwischen den Einsätzen gab es zwei Schulungseinheiten, in denen die Themen Gefahrstoffe und Funkgeräte behandelt wurden. In der Gefahrgutschulung lernten die Jugendlichen, wie man Gefahrstoffkennzeichnungen richtig liest und welche Maßnahmen bei einem möglichen Gefahrguteinsatz getroffen werden müssen. In der Funkschulung wurde der Umgang mit den Funkgeräten geübt, das korrekte Absetzen von Funksprüchen vermittelt und die Bedeutung der Funkdisziplin hervorgehoben.

Der Berufsfeuerwehrtag 2024 der Jugendfeuerwehr Marienheide war bereits die dritte Veranstaltung dieser Art und erneut ein voller Erfolg. Die alle zwei Jahre stattfindende Übung bietet den Jugendlichen einen intensiven Einblick in den Feuerwehralltag und stärkt gleichzeitig ihre Begeisterung für das Ehrenamt. Durch realitätsnahe Einsätze, lehrreiche Schulungen und das gemeinsame Erlebnis wurde der Zusammenhalt der Gruppe gefestigt. Für die Nachwuchsfeuerwehrleute war es ein unvergessliches Wochenende, das sie optimal auf ihre zukünftigen Aufgaben in der Feuerwehr vorbereitet hat.

