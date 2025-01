POL-OG: Bühl - Randalierer festgenommen

Rastatt (ots) - Am Donnerstag wurde eine Person in einer Behörde in der Straße "Am Schloßplatz" ausfällig. Gegen 14:30 Uhr kam ein Mann zum Infoschalter. Da er ohne Terminvereinbarung erschienen war, konnte ihm zunächst nicht weitergeholfen werden. In Folge wurde er fortlaufend aggressiver, schlug gegen eine dortige Schutzscheibe und spuckte gegen diese. Er spuckte durch ein Sprechfenster gegen eine Mitarbeiterin und ...

mehr