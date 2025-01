Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Nach Unfall Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Zu einer seitlichen Streifkollision im Gegenverkehr kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, auf der Kreisstraße K 3728 zwischen Muggensturm und der Einmündung zur Kreisstraße K 3717 nach Ötigheim. Eine 73-jährige VW-Polo-Fahrerin und eine 60-jährige BMW-Fahrerin gaben bei der Unfallaufnahme durch die Polizei an, dass sie sich beide verkehrsregelkonform verhalten und sich an ihr Rechtsfahrgebot gehalten haben. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Polizei sucht unter der Telefonnummer 07222/761-0 Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können. /vo

