Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Polizei ermittelt nach Einbruch in Einkaufszentrum

Täter fliehen ohne Beute

Viernheim (ots)

Kriminelle hatten es in der Nacht zu Samstag (9.11.) auf das Rhein-Neckar-Zentrum in der Robert-Schuman-Straße abgesehen. Gegen 00:15 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Vorraum des Einkaufszentrums. Mithilfe eines Vorschlaghammers und einer Brechstange zerschlugen sie die Glaseingangstür. Im Vorraum, der zwei Geldautomaten beherbergt, versuchten die Tatverdächtigen, die Abdeckung eines Automaten aufzuhebeln. Trotz der erheblichen Beschädigungen gelang ihnen ihr Vorhaben nicht und sie flüchteten ohne Beute. Ein Zeuge, der die Geschehnisse beobachtete, beschrieb die beiden Männer als etwa 181 bis 190 cm groß mit Boxerhaarschnitt und der zweite Tatverdächtige als kleiner und maskiert. Beide trugen schwarze Kleidung und Handschuhe. Nach ersten Ermittlungen flüchteten die Täter in einem weißen Transporter. Der entstandene Sachschaden an der Eingangstür und am Geldautomaten wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei aus Heppenheim (K21/22) bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder dem gesichteten Fahrzeug unter der Rufnummer 06252 7060.

