Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Illegales Glückspiel festgestellt und Haftbefehl vollstreckt

Darmstadt (ots)

Streifen des 2. Polizeireviers kontrollierten am Samstagabend (9.11.) eine Lokalität in der Mainzer Straße. In der Gaststätte trafen die Einsatzkräfte mehrere Personen an, während ein abgetrennter Hinterraum besondere Aufmerksamkeit der Polizei erregte. Bei der Kontrolle des Raums stellte die Polizei zwei illegale Spielautomaten sicher. Eine erste Auswertung ergab, dass in den letzten Wochen insgesamt Einsätze von etwa 64.000 Euro stattgefunden haben könnten. Gegen vier Personen wurden Verfahren wegen des Verdachts der Beteiligung am illegalen Glücksspiel eingeleitet. Ebenso wurde Bargeld in Höhe von insgesamt 30.000 Euro beschlagnahmt. Vier Personen musste weitere polizeiliche Maßnahmen über sich ergehen lassen. Nach Abschluss der Maßnahmen durften alle festgestellten Personen die Polizeistation wieder verlassen. Zudem konnte ein Haftbefehl gegen eine anwesende Person vollstreckt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell