Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spritztour mit Folgen

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Am 10.10.2024 gegen 00:45 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz in Triebes einen 16-jährigen Mopedfahrer einer Verkehrskontrolle, nachdem ihnen auffiel, dass an der Simson kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Simson nicht versichert war und technisch manipuliert wurde, so dass eine höhere Fahrerlaubnisklasse erforderlich wurde. Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes und der technischen Umbauten wurde das Moped sichergestellt und gegen den Jugendlichen ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. <BF>

