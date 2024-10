Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zum Glück nur Blechschaden

Gera (ots)

Gera: Am Mittwoch gegen 11:35 Uhr (09.10.2024) meldete ein 79-jähriger PKW-Führer einen Verkehrsunfall in der Stadtrodaer Straße. Eine 72-Jährige Fahrerin eines Skoda beabsichtigte vom Dr.-Simmelweis-Weg in Richtung Hofer Straße aufzufahren. Hierbei missachtete sie das dortige Stopp-Schild und kollidierte fortfolgend mit dem PKW Dacia des 79-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand zum Glück nur Blechschaden. Die Geraer Polizei nahm den Unfall auf. (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell