Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt/B426: Steinewerfer rufen Polizei auf den Plan

Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Darmstadt/B426 (ots)

Steinewerfer haben am Samstagabend (9.11.) die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 20 Uhr alarmierten mehrere Verkehrsteilnehmer, die die Gernsheimer Straße/Bundesstraße 426 in Richtung Darmstadt-Eberstadt befahren haben, die Polizei. Bislang unbekannte Personen sollen von einer dortigen Straßenbahnbrücke mit Fußgängerweg, in der Nähe zur Malcher Straße, Steine auf vorbeifahrende Autos geworfen haben. Sofort begaben sich mehrere Streifen zum Einsatzort. Die Fahrbahn musste kurz gesperrt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand trugen fünf Fahrzeuge Schäden davon. Insgesamt werden diese auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand der Fahrzeuginsassen verletzt. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten Jugendliche kontrolliert werden. Ob diese im Zusammenhang mit den Würfen stehen, müssen die Ermittlungen zeigen.

Bei verdächtigen Feststellungen in Zusammenhang mit Steinewerfern gibt die Polizei Autofahrern folgende Tipps:

1. Ruhe bewahren: Vermeiden Sie hektische Bremsmanöver oder abruptes Ausweichen. Solche Reaktionen können zu gefährlichen Situationen und weiteren Unfällen führen.

2. Geschwindigkeit anpassen: Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit langsam und kontrolliert, um die Situation besser einschätzen zu können.

3. Sicherer Spurwechsel: Wenn es die Verkehrssituation erlaubt, wechseln Sie sicher die Spur, um Abstand zu den potenziellen Gefahren zu gewinnen.

4. Seitenstreifen im Blick behalten: Achten Sie auf den Seitenstreifen, um im Notfall darauf ausweichen zu können, falls die Situation es erfordert.

5. Notruf absetzen: Zögern Sie nicht bei verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang die Polizei zu kontaktieren und den Vorfall zu melden.

6. Vorsichtige Beobachtung: Behalten Sie die Umgebung im Auge und seien Sie wachsam, um frühzeitig auf mögliche Gefahren reagieren zu können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell