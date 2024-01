Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg

Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall fordert zwei Totalschäden und eine verletzte Person

Rauenberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 21.00 Uhr kam es auf der B39 zwischen Rauenberg und Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall, an welchem zwei Pkw beteiligt waren. Der 18-jährige Fahrzeugführer eines KIA Stonic befuhr die B39 von Mühlhausen kommend in Richtung Rauenberg. Kurz vor Rauenberg war der 18-Jährige an der Einmündung zur K4169 / Malschenberger Straße im Begriff nach links abzubiegen, als er die ihm entgegenkommende Fahrzeuglenkerin eines Daimler-Benz übersah. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkw. Die 45-Jährige, welche mit ihrer A-Klasse von Rauenberg in Richtung Mühlhausen untwerwegs war, wurde hierbei leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung mittels eines Rettungswagens in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 34.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme durch die Beamten des Polizeireviers Wiesloch dauerte bis ca. 22.30 Uhr an. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell