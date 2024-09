POL-GÖ: (346/2024) Autobahnpolizei Göttingen: BAB 7 ab AS Lutterberg in Fahrtrichtung Hannover nach Verkehrsunfall aktuell vollgesperrt

Göttingen (ots) - Gemeinde Kalefeld, Autobahn 7 in Fahrtrichtung Hannover, Höhe Anschlussstelle (AS) Echte Mittwoch, 11. September 2024, gegen 18.00 Uhr GEMEINDE KALEFELD (jk) - Auf der Autobahn 7 in Höhe der AS Echte ist am Mittwoch (11.09.24) gegen 18.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein in Richtung ...

mehr