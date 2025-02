POL-WI: +++Rücknahme der Vermisstenfahndung nach einem 65-jährigen Mann aus Wiesbaden+++

Wiesbaden (ots) - Polizeieinsatz am Römerberg, Wiesbaden, Römerberg, 20.02.2025, 13.35 Uhr bis 18.00 Uhr, (pl)Am Donnerstagnachmittag kam es im Umfeld eines Mehrfamilienhauses am Römerberg in Wiesbaden zu einem größeren Polizeieinsatz. Eine Anwohnerin meldete gegen 13.35 Uhr der Polizei, dass sie im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses von einer Frau mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand bedroht worden sei. Die ...

