POL-WI: +++Raub mit Schusswaffe+++mehrere Einbrüche+++Graffiti an Hauswänden+++Wahlplakate beschädigt+++ Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss+++

1. Raub mit Schusswaffe - Täterfestnahme, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 19.02.2025, 14:20 Uhr

(nm) Am Mittwochnachmittag kam es zu einem Raub mit Schusswaffe in der Dotzheimer Straße. Der Tatverdächtige, ein 22-jähriger Mann, konnte am Mittwochabend widerstandlos festgenommen werden. Um 14:20 Uhr verabredete sich der 22-jährige Mann mit einer 29-jährigen Frau in einer Wohnung in der Dotzheimer Straße. Im Verlauf des Treffens forderte der 22-jährige Täter, unter Vorhalt einer Schusswaffe, Geld von der 29-Jährigen. Der Tatverdächtige konnte um 21:15 Uhr festgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

2. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Rudolf-Vogt-Straße, Mittwoch, 19.02.2025, 17:40 Uhr - 19:15 Uhr

(nm) Am frühen Mittwochabend kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Rudolf-Vogt-Straße. Unbekannte Täter begaben sich zwischen 17:40 Uhr und 19:15 Uhr über das Gartengrundstück zu der Terrassentür, drangen durch diese in die Wohnung ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Täter konnten mit einer erbeuteten Kamera entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Sauerwiesweg, Mittwoch, 19.02.2025, 17:00 Uhr - 19:20 Uhr

(nm) Unbekannte Täter gingen am frühen Mittwochabend eine Doppelhaushälfte in der Straße "Sauerwiesweg" an. In der Zeit von 17:00 Uhr bis 19:20 Uhr begaben sich die Täter in den rückwärtigen Bereich des Hauses und verschafften sich durch die Terrassentür Zutritt zu der Wohnung. Nachdem die Wohnung durchsucht wurde, konnten die Täter mit Schmuck entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

4. Versuchter Wohnungseinbruch,

Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Mittwoch, 19.02.2025, 13:00 Uhr - 16:00 Uhr

(nm) Am Mittwochnachmittag versuchten Unbekannte in eine Wohnung in der Dotzheimer Straße zu gelangen. Zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr scheiterten die Täter an dem Schloss der Wohnungstür und mussten daraufhin ihr Vorhaben aufgeben. Sie konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

5. Graffiti an Hauswänden,

Wiesbaden, Steingasse, Mittwoch, 19.02.2025, 17:25 Uhr

(nm) Durch einen jugendlichen Täter wurden am frühen Mittwochabend in der Steingasse Hauswände mit einem Schriftzug beschmiert. Ein Zeuge konnte um 17:25 Uhr frisch gesprühte Schriftzüge an den Hauswänden feststellen. In unmittelbarer Nähe soll sich ein Jugendlicher mit frischer Farbe an den Händen aufgehalten haben, jedoch flüchtete dieser, nachdem der Zeugen ihn ansprach. Der Jugendliche soll männlich, ca. 175 cm groß, etwa 14 - 16 Jahre alt gewesen sein und ein osteuropäisches Erscheinungsbild gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Kapuzenjacke, schwarze Jogginghose und eine Umhängetasche über der rechten Schulter. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

6. Wahlplakate beschädigt,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Mittwoch, 19.02.2025, 11:40 Uhr

(nm) Mittwochmittag wurden Wahlplakate in der Sonnenberger Straße zerrissen und beschmiert. Durch einen Zeugen konnten um 11:40 Uhr zwei Personen dabei beobachtet werden, wie sie sich an Wahlplakaten in der Sonnenberger Straße zu schaffen machten. Es soll sich um zwei Männer im Alter zwischen 30 und 40 Jahre gehandelt haben. Einer der Männer soll langes, lockiges Haar gehabt und einen schwarzen Parka getragen haben. Der Zweite soll mit einer roten Hose, rotem Kapuzenpullover und einer grauen Jacke bekleidet gewesen sein. Das zuständige Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

7. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Wiesbaden, A 3, Höhe Auringen in Fahrtrichtung Frankfurt, Donnerstag, 20.02.2025, 10:49 Uhr

(nm) Am Donnerstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der A 3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Der Unfallverursacher soll dabei unter Alkoholeinfluss gestanden haben. Ein 53-jähriger Autofahrer kam gegen 10:50 Uhr auf der A 3 nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und stieß mit einem fahrenden Transporter zusammen. Der Transporter kippte durch den Zusammenstoß nach rechts um und verlor dabei seine geladenen Gasflaschen. Eine Gefahr durch die verlorenen Flaschen bestand nicht. Die Autobahn wurde für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Der Unfallverursacher war unter Alkoholeinfluss und ohne gültigen Führerschein unterwegs. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

