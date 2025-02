Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Mehrere Einbrüche+++Sachbeschädigung an Plakaten, Litfaßsäulen und Stromkästen+++Sachbeschädigung an Schule+++

Wiesbaden

1. Versuchter Einbruch in Anwaltskanzlei, Wiesbaden, Adelheidstraße, Montag, 17.02.2025, 09:00 Uhr - 12:30 Uhr

(nm) Am Montagvormittag versuchten unbekannte Täter in eine Anwaltskanzlei einzubrechen. Einbrecher scheiterten in der Zeit von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr in der Adelheidstraße in Wiesbaden an der Eingangstür und mussten unverrichteter Dinge fliehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Einbruch in Kosmetikstudio,

Wiesbaden-Biebrich, Straße der Republik, Freitag, 14.02.2025, 16:00 Uhr - Montag, 17.02.2025, 13:30 Uhr

(nm) Am Wochenende brachen Unbekannte in ein Kosmetikstudio ein. Durch ein rückwärtiges Fenster verschafften sich Einbrecher zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag Zutritt zu den Räumlichkeiten in Wiesbaden-Biebrich in der Straße der Republik und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Einbruch in kirchliche Einrichtung,

Wiesbaden, Schlossplatz, Sonntag, 16.02.2025, 20:30 Uhr - Montag, 17.02.2025, 07:30 Uhr

(nm) Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Montag in einen Saal einer kirchlichen Einrichtung ein. Durch die Eingangstür gelangten die Täter zwischen Sonntag, 20:30 Uhr und Montag, 07:30 Uhr in die kirchliche Einrichtung in der Straße "Schlossplatz". Im Tatobjekt brachen sie eine weitere Tür zu einem Saal auf. Nachdem sie die Räumlichkeit durchsucht hatten, traten sie unerkannt die Flucht an. Angaben zum Diebesgut liegen noch nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

4. Sachbeschädigung an Plakaten, Litfaßsäulen und Stromkästen, Wiesbaden-Sonnenberg, Sonnenberger Straße, Montag, 17.02.2025, 18:00 Uhr

(nm) Am späten Montagabend wurden in Sonnenberg mehrere Plakate, Litfaßsäulen und Stromkästen beschmiert. Gegen 18:00 Uhr ging ein 61-jähriger Tatverdächtiger die Sonnenberger Straße in Richtung Sonnenberg entlang und beschmierte dabei diverse Plakate, Litfaßsäulen und Stromkästen. Durch eine Polizeistreife konnte der 61-Jährige angetroffen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden.

5. Sachbeschädigung an Schule,

Wiesbaden, Delkenheim, Wilhelm-Dietz-Straße, Freitag, 14.02.2025, 16:30 Uhr - Montag, 17.02.2025, 06:00 Uhr

(nm) Am Wochenende wurde in Delkenheim die Glasscheibe einer Schule beschädigt. Vermutlich durch Tritte wurde in der Zeit von Freitag, 16:30 Uhr bis Montag, 06:00 Uhr eine Glasscheibe der Eingangstür zu einer Schule in der Wilhelm-Dietz-Straße beschädigt. Der oder die Täter konnten unerkannt entkommen. Das 2. Polizeireviers nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2240 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell