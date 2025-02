Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Stein von Aussichtsturm geworfen - Plattform beschädigt +++ Einbrecher und Diebe zugange

Wiesbaden (ots)

1. Stein von Aussichtsturm geworfen - Plattform beschädigt, Mainz-Kostheim, Mainufer, Festgestellt: 13.02.2025, 19.50 Uhr

(pl)Am Donnerstagabend wurde ein Loch im Boden der Aussichtsplattform am Mainhafen in Kostheim festgestellt. Unbekannte Täter ließen offensichtlich einen mehrere Kilogramm schweren Stein von dem Aussichtsturm am Main auf die darunter befindliche Holzplattform fallen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Plattform beschädigt und es entstand ein ca. 50x50 Zentimeter großes Loch, welches insbesondere bei Dunkelheit schwer erkennbar ist. Aufgrund der von der Beschädigung ausgehenden Gefahr für Besucherinnen und Besucher der Plattform wurde diese vorerst abgesperrt. Der Tatzeitraum lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht weiter eingrenzen. Hinweise nimmt das 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

2. Drei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Luxemburgplatz und Lothringer Straße, 13.02.2025, 10.30 Uhr bis 15.50 Uhr

(pl)Im Verlauf des Donnerstags wurden in Wiesbaden drei Wohnungen von Einbrechern heimgesucht. In einem Mehrfamilienhaus im Bereich des Luxemburgplatzes drangen unbekannte Täter zwischen 10.30 Uhr und 13.15 Uhr durch eine gewaltsam geöffnete Tür in eine Wohnung ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld. Zwischen 15.00 Uhr und 15.50 Uhr schlugen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus in der Lothringer Straße zu und machten sich dort an den Türen zweier Wohnungen zu schaffen. Während es ihnen gelang, in eine Wohnung einzubrechen und diese nach Wertsachen zu durchsuchen, scheiterten sie im zweiten Fall beim Versuch, die Wohnungstür aufzuhebeln. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Einbruch in Bungalow,

Wiesbaden-Naurod, Buchenweg, 08.02.2025, 12.40 Uhr bis 12.02.2025, 17.30 Uhr

(pl)Unbekannte Täter sind zwischen Samstagmittag und Mittwochnachmittag in einen Bungalow in Naurod eingebrochen. Die Einbrecher hebelten die Wintergartentür des Hauses im Buchenweg auf und schlugen dann die Glasscheibe der dortigen Zugangstür ein. Anschließend drangen sie in die Wohnräume ein, durchwühlten diese und ergriffen mit bislang noch unbekanntem Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

4. Peugeot 207 gestohlen,

Mainz-Kostheim, Salzburger Straße, 11.02.2025, 13.00 Uhr bis 13.02.2025, 10.00 Uhr

(pl)Zwischen Dienstagmittag und Donnerstagvormittag wurde in Kostheim ein Peugeot 207 gestohlen. Der graue Pkw mit dem amtlichen Kennzeichen WI-SU 308 wurde am Dienstag gegen 13.00 Uhr in der Salzburger Straße abgestellt und war dann am Donnerstagvormittag verschwunden. Der Wert des verschwundenen Fahrzeugs beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Pedelec entwendet,

Wiesbaden, Föhrer Straße, 13.02.2025, 12.00 Uhr bis 12.15 Uhr

(pl)In der Föhrer Straße waren am Donnerstagmittag Fahrraddiebe zugange. Die Täter schlugen zwischen 12.00 Uhr und 12.15 Uhr zu und entwendeten ein weißes Pedelec. Das Fahrrad von Diamant war mit einem Schloss gesichert auf dem Bürgersteig abgestellt. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

6. Reifensatz aus Tiefgarage gestohlen,

Mainz-Kostheim, Im Sampel, 08.02.2025, 19.00 Uhr bis 13.02.2025, 18.30 Uhr

(pl)Aus einer Tiefgarage in der Straße "Im Sampel" haben unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Donnerstagabend vier Autoreifen gestohlen. Die Diebe drangen in die Tiefgarage ein und ließen aus einem Verschlag die Kompletträder mitgehen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

