POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Technischer Defekt - Fahrzeug vollständig ausgebrannt.

Friedewald. Am Donnerstag, den 02.01., gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Mainz-Bingen (Rheinland-Pfalz) die BAB 4, Dresden in Richtung Bad Hersfeld, zwischen der AS Wildeck-Hönebach und der AS Friedewald. Aus bisher unerklärlichen Gründen kam es zu einem technischen Defekt am Fahrzeug, weshalb dieses in Brand geriet. Der Fahrzeugführer konnte die Bundesautobahn 4 an der AS Friedewald verlassen und sein Fahrzeug in der dortigen Abfahrt gefahrenlos abstellen. Der Fahrzeugführer konnte sich selbstständig aus dem PKW retten und blieb unverletzt. Durch die Feuerwehren Obersuhl und Hönebach konnte der Fahrzeugbrand gegen 20:00 Uhr vollständig gelöscht werden. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Fahrbahndecke und die angrenzende Böschung waren nicht betroffen. Im Anschluss an die Löscharbeiten brachte die Autobahnmeisterei Hönebach ausreichend Salz auf die Fahrbahn, so dass keine Gefahr für die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer entstand. Der Gesamtschaden wird lediglich auf etwa 2600,- EUR geschätzt. Der Verkehr wurde nicht beeinträchtig. Am Einsatzort war eine Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, die FFW Hönebach, die FFW Obersuhl und die Autobahnmeisterei Hönebach eingesetzt.

