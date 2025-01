POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots) - Verkehrsunfall in Poppenhausen OT Schwarzerden Am Donnerstag, den 02. Januar 2025 gegen 13:40 Uhr, befuhr eine 40jährige Audi Fahrerin aus Poppenhausen die K41 aus Richtung Gersfeld in Richtung Abtsroda. Kurz vor der Ortseinfahrt nach Schwarzerden wollte die Audi Fahrerin nach links in eine Straße abbiegen und musste dazu verkehrsbedingt anhalten. Ein dahinterfahrender 51jähriger Audi Fahrer aus Gersfeld ...

