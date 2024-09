POL-IZ: 240904.4 Sankt Michaelisdonn: Weitere Ergänzung zur Pressemitteilung 240904.1

Hohenlockstedt (ots) - Nachdem ein Unbekannter am vergangenen Samstag die Kundin eines Marktes in Hohenlockstedt bestohlen hat, hob er mit der entwendeten Bankkarte Geld vom Konto der Geschädigten ab. In der Zeit von 09.15 Uhr bis 10.00 Uhr hielt sich die Seniorin bei Aldi in der Deutsch-Ordens-Straße auf. Bei Betreten des Ladens hatte sie ihre Geldbörse in der Tasche ihrer Weste. Als die Dame sich an der Kasse befand, ...

mehr