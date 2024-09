POL-IZ: 240904.2 Hohenlockstedt: Dieb macht reiche Beute

Itzehoe (ots) - In der Nacht zum Montag ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in das Gebäude einer Wohneinrichtung gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können. Vermutlich im Zeitraum von kurz vor 05.00 Uhr bis 06.30 Uhr warf ein Unbekannter mit einem Stein eine Scheibe der sozialen Wohneinrichtung in der Straße Sandberg ein. Er begab sich in das Innere des ...

