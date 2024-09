Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240903.3 Itzehoe: Einbruch in Wohneinrichtung

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Montag ist es in Itzehoe zu einem Einbruch in das Gebäude einer Wohneinrichtung gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können.

Vermutlich im Zeitraum von kurz vor 05.00 Uhr bis 06.30 Uhr warf ein Unbekannter mit einem Stein eine Scheibe der sozialen Wohneinrichtung in der Straße Sandberg ein. Er begab sich in das Innere des Objektes und entwendete eine Geldkassette, die nur wenig Bargeld enthielt.

Eine Nachbarin vernahm kurz vor 05.00 Uhr ein verdächtiges Geräusch, das beim Zerstören der Fensterscheibe entstanden sein könnte. Hinweise auf den Einbrecher gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

Merle Neufeld

