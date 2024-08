Polizei Dortmund

POL-DO: Alkoholisiert am Steuer: Fahrer prallt mit Mercedes gegen Ampelmast

Dortmund (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer aus Dortmund verlor am Freitag (2.8.) um 10.09 Uhr in Aplerbeck die Kontrolle über einen Mercedes und fuhr an der Wittbräucker Straße / Aplerbecker Marktplatz gegen eine Ampel. Dann fuhr er mit dem Auto über die Schüruferstraße davon.

Eine Fußgängerin (48) erlitt einen Schock. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hörte die Frau quietschende Reifen. Sie drehte sich um. Beinahe erfasste der Mercedes die Frau. Sie erkundigte sich, ob der Fahrer verletzt sei - dann fuhr er davon. Zeugen gaben an, dass er auf ein Tankstellen-Gelände an der Schüruferstraße gefahren sei. Der Rettungsdienst versorgte die Fußgängerin.

An der Tankstelle entdeckte die Polizei den verlassenen Mercedes und erhielt den Hinweis, dass dessen Fahrer zu Fuß über die Schüruferstraße davongegangen sei. Kurz darauf erkannte ein Streifenteam den Mann - er hielt sich gegenüber der Polizeiwache in Aplerbeck auf.

Nach übereinstimmenden Aussagen verlor der Fahrer bei zu hohem Tempo in einer Kurve die Kontrolle über den Mercedes und prallte gegen eine Ampel, die, wie das Auto, stark beschädigt wurde.

Der Dortmunder steuerte das Auto unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Arzt entnahm dem 23-Jährigen in der Wache eine Blutprobe. Die Polizei ermittelt wegen einer Körperverletzung durch den Verkehrsunfall, der Flucht und der Fahrt unter dem Einfluss von Alkohol.

Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro (5000 Euro an der Ampel).

