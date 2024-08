Polizei Dortmund

POL-DO: Mehrere Autoaufbrüche in drei Stadtteilen: Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0715

Nach 18 Pkw-Aufbrüchen und damit verbundenen Diebstählen von Geldbörsen, EC-Karten, Smartphones und Zigaretten in den Dortmunder Stadtteilen Derne, Hostedde und Scharnhorst sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die am Mittwochabend (31.7.) und in der Nacht zu Donnerstag (1.8.) Verdächtiges beobachtet haben.

Der oder die Täter erbeuteten mit den Geldbörsen auch EC-Karten und setzten diese für Barabhebungen an Geldautomaten und fürs Bezahlen im Einzelhandel ein. Hier sind weitere Ermittlungsansätze u.a. durch mögliche Videoaufzeichnungen möglich.

Die Polizei weist deshalb noch einmal darauf, dass ein Auto kein sicherer Ort ist, um Wertgegenstände wie EC-Karten und Smartphones aufzubewahren.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5833333

Ein Zeuge informierte in der Nacht zu Donnerstag den Polizei-Notruf 110 über einen Mann, der ein Auto durchsucht habe. Mit diesen Angaben konnte die Polizei während einer Fahndung einen Dortmunder ansprechen und dessen Identität feststellen.

Ob er als Tatverdächtiger in Frage kommt, ist nicht eindeutig geklärt und Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Daher bittet die Kriminalpolizei um weitere Hinweise an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Die Polizei ermittelte in der Nacht zu Donnerstag an den Tatorten, um Spuren und Beweise zu sichern. Sollte ein Autobesitzer einen Aufbruch erkannt, aber noch nicht angezeigt haben, bittet die Polizei um Anzeige der Tat in einer Polizeiwache.

Tatorte in Derne: Tippweg, Müserstraße, Vogtsstück, Im Schellenkai, Nierstefeldstraße, Goesebrink, Oberbeckerstraße, Woldenmey.

Tatorte in Scharnhorst: Spannstraße, Stresemannstraße, Max-Brod-Straße, Droote.

Tatorte in Hostedde: In der Liethe, Graebnerstraße.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell