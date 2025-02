Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Körperliche Auseinandersetzung +++ Seniorin von Trickdieben bestohlen +++ Graffiti mit politischem Hintergrund +++ Kleidungsstücke in Brand geraten +++ Exhibitionist +++ Einbrüche

1. Körperliche Auseinandersetzung im Bus, Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, Sonntag, 16.02.2025, 13:35 Uhr - 13:40 Uhr

(nm) Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einem Linienbus soll am Sonntagnachmittag mit Tritten geendet haben. Gegen 13:35 Uhr gerieten ein 37-jähriger und ein ca. 20 Jahre alter Mann in einem Linienbus in Streit. In Folge dieses Streits sollen sich beide Männer gegenseitig getreten haben. Als die beiden Männer an der Bushaltestelle in der Rathausstraße den Bus verließen, sollen sich beide weiter geschlagen und getreten haben. Zeugen wollten die beiden Kontrahenten trennen, hierbei soll der 37-jährige die Zeugen geschlagen haben. Der jüngere Mann konnte in Richtung Rheingaustraße flüchten. Er wurde als männlich, ca. 20 Jahre alt, ca. 180 cm groß und kräftig beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Wintermütze und einer beigen Jacke, bei der die Kapuze über die Mütze gezogen war. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Rufnummer 0611 345-0.

2. Seniorin von Trickdieben bestohlen,

Wiesbaden-Sonnenberger Straße, 14.02.2025, 15.00 Uhr

(pl)Trickdiebe haben am Freitagnachmittag in der Sonnenberger Straße eine Seniorin in deren Wohnung bestohlen. Ein Mann erschien gegen 15.00 Uhr bei der Geschädigten zu Hause. Unter dem Vorwand ein Arzt zu sein, erschlich er sich dann Zutritt zu deren Wohnung. Dort lenkte er sein Opfer geschickt ab, so dass eine weitere Person unbemerkt die Wohnung betreten und Schmuckstücke entwenden konnte. Der Trickdieb, welcher an die Tür klingelte, soll etwa 30-40 Jahre alt sowie schlank gewesen sein und ein ovales Gesicht sowie blond-rötliche Haare gehabt haben. Getragen habe er einen beigen Anzug. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Graffiti mit politischem Hintergrund, Wiesbaden-Naurod, Kirchhohl, Sonntag, 16.02.2025, 09:45 Uhr

(nm) Am Sonntagmorgen wurden gegen 09:45 Uhr in Wiesbaden - Naurod in der Straße "Kirchhohl" an einer Kirche sowie an einem nahegelegenen Trafohäuschen Graffitis mit politischem Hintergrund festgestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Das zuständige Staatsschutzkommisssariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 345-0 entgegen.

4. Kleidungsstücke in Bekleidungsgeschäft in Brand geraten, Wiesbaden, Kirchgasse, 14.02.2025, 17.25 Uhr

(pl)Im Verkaufsraum eines Bekleidungsgeschäftes in der Kirchgasse brannten am Freitagnachmittag mehrere an der Wand hängende Kleidungsstücke. Das Feuer wurde gegen 17.25 Uhr bemerkt und konnte mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Die betroffenen Kleidungsstücke wurden durch das Feuer beschädigt und die Gebäudewand in Mitleidenschaft gezogen. Der Verkaufsraum konnte nach dem Belüften für die Mitarbeiter und den Kundenverkehr wieder freigegeben werden. Durch Passanten wurden drei Personen beobachtet, welche kurz vor der Brandentstehung das Geschäft verließen und anschließend von außen den Bereich filmten, wo es dann anfing zu brennen. Das Trio wurde als ca. 18 Jahre alt, etwa 1,90 Meter groß und Englisch sprechend beschrieben. Sie sollen weiße Trainingsjacken mit einer Italienflagge am Ärmel und weite Jeans getragen haben. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

5. Exhibitionist,

Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, Sonntag, 16.02.2025, 15:07 Uhr

(nm) In schamverletzender Weise zeigte sich ein bislang unbekannter Mann am Sonntagnachmittag gegenüber eines 10-jährigen Jungen. Der 10-Jährige spielte am Sonntag gegen 15:00 Uhr auf dem Schulhof in der Wörther-See-Straße Fußball, als der Täter sich ebenfalls auf den Schulhof begab, seine Hose herunterzog und an seinem Glied manipulierte. Der Junge lief daraufhin weg und erzählte seinem Vater von diesem Vorfall. Der Mann war 50-60 Jahre alt, ca. 180cm-190cm groß und schlank. Er hatte eine Halbglatze, einen leichten Bart und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einer Jeans und einem langen grau/braunen Mantel. Weiterhin trug er eine schwarze Sporttasche sowie eine weiße Plastiktüte mit sich. Die Kriminalpolizei bitte um Hinweise unter der Rufnummer 0611 345-0.

6. Einbruch in Tankstelle gescheitert,

Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 16.02.2025, 22.50 Uhr

(pl)Am späten Sonntagabend scheiterten unbekannte Täter beim Versuch, in die Räumlichkeiten einer Tankstelle in der Klarenthaler Straße einzubrechen. Die Einbrecher versuchten gegen 22.50 Uhr erfolglos, die Eingangstür der Tankstelle aufzuhebeln und ergriffen daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

7. Terrassentür aufgehebelt,

Wiesbaden-Sonnenberg, Am Eichelgarten, 12.02.2025, 10.00 Uhr bis 16.02.2025, 19.30 Uhr

(pl)Durch eine aufgehebelte Terrassentür drangen Einbrecher zwischen Mittwochvormittag und Sonntagabend in eine Wohnung in Sonnenberg ein. Die Täter schlugen in der Straße "Am Eichelgarten" zu und entwendeten aus den Wohnräumen Wertgegengestände im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

8. Friseurgeschäft von Einbrechern heimgesucht, Wiesbaden, Blücherstraße, 13.02.2025, 15.00 Uhr bis 14.02.2025, 10.10 Uhr,

(pl)In der Blücherstraße wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagvormittag ein Friseurgeschäft von Einbrechern heimgesucht. Unbekannte Täter drangen durch ein aufgehebeltes Fenster in die Räumlichkeiten ein, durchsuchten diese und erbeuteten unter anderem Bargeld, einen Föhn sowie ein Fußpflegegerät. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

9. Pedelec aus Keller entwendet,

Wiesbaden-Biebrich, Rudolf-Dyckerhoff-Straße, 14.02.2025, 12.00 Uhr bis 16.02.2025, 13.30 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagmittag und Sonntagmittag haben unbekannte Täter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rudolf-Dyckerhoff-Straße ein Pedelec gestohlen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten, hebelten zwei Kellerverschläge auf und entwendeten aus einem Verschlag das gelbe Fahrrad von Bergamont im Wert von über 3.000 Euro. Hinweise nimmt das 4. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen.

10. Spinde in Schnellrestaurant aufgehebelt, Wiesbaden, Mainzer Straße, 12.02.2025, 03.40 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Mittwoch wurden in einem Schnellrestaurant in der Mainzer Straße gegen 03.40 Uhr mehrere Spinde aufgebrochen und hieraus Geldbörsen entwendet. Durch eine Mitarbeiterin konnte in den Räumlichkeiten eine verdächtige Person wahrgenommen werden. Diese wurde als männlich, etwa 40-45 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, mit grauen kurzen Haaren und einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Getragen habe der Mann eine rote Jacke und eine blaue Hose. Hinweise nimmt das 3. Polizeirevier in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

