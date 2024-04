Polizei Hagen

POL-HA: 10-jährige läuft vor Auto

Hagen (ots)

Am Freitagmorgen (19.04.24) befand sich um 07:15 Uhr ein 10-jähriges Mädchen auf dem Gehweg der Eppenhauser Straße in Hagen. In Höhe des dortigen Penny-Marktes überquerte sie plötzlich die Fahrbahn, ohne auf den Autoverkehr zu achten.

Ein 54-jähriger Audi-Fahrer war auf der Eppenhauser Straße in Richtung Feithstraße unterwegs. Aus seiner Sicht trat das Kind plötzlich und unerwartet von rechts zwischen geparkten PKW auf die Fahrbahn. Trotz einer sofortigen Notbremsung konnte er nicht mehr verhindern, dass sein Auto das Mädchen erfasste.

Das Kind klagte im Anschluss über Schmerzen im linken Bein. Die Mutter des Kin-des erschien an der Unfallstelle und begleitete ihre Tochter in ein Krankenhaus. Nach erfolgter ambulanter Behandlung konnte das Kind leicht verletzt das Krankenhaus wieder verlassen. Am PKW entstand kein Schaden.

