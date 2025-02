Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Regenbogenbanner an Kirche beschädigt+++Graffiti +++ Parkscheinautomat aufgebrochen+++Einbruch+++Diebstahl+++Vorsicht vor Trickbetrügern++ Wahlplakat beschmiert+++ Körperverletzung+++

Wiesbaden (ots)

1. Regenbogenbanner an Kirche beschädigt, Wiesbaden, Kellerstraße, Montag, 17.02.2025, 21:30 Uhr - Dienstag, 18.02.2025, 08:15 Uhr

(nm) In der Nacht zum Dienstag wurde ein Regenbogenbanner an einer Kirche in der Kellerstraße beschädigt. Unbekannte Täter haben in der Zeit von 21:30 Uhr bis 08:15 Uhr das an der Kirche fest angebrachte Banner zerschnitten. Da eine queerfeindliche Straftat nicht ausgeschlossen werden kann, ermittelt die Wiesbadener Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

2. Graffiti an Pfeiler geschmiert,

Wiesbaden, Wilhelminenstraße, Festgestellt: Montag, 17.02.2025, 15:00 Uhr

(nm) Vermutlich am Wochenende besprühten Unbekannte den Stützpfeiler der Nerobergbahn in der Wilhelminenstraße. Am Montagnachmittag wurde durch einen Verantwortlichen der Nerobergbahn das Graffiti an dem Pfeiler gemeldet. Dabei handelt es sich um einen Schriftzug, der mit weißer und schwarzer Sprühfarbe angebracht wurde. Das Haus des Jugendrechts hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Parkscheinautomat aufgebrochen,

Wiesbaden, Friedrich-Ebert-Allee, Montag, 17.02.2025 - Dienstag, 18.02.22025, 13:46 Uhr

(nm) Zwischen Montag und Dienstag wurde erneut versucht, einen Parkscheinautomaten in der Friedrich-Ebert-Allee aufzubrechen. Durch einen Verantwortlichen der Stadt Wiesbaden wurde am Dienstagnachmittag der beschädigte Parkscheinautomat der Polizei gemeldet. Unbekannte machten sich, vermutlich in der Nacht zum Dienstag, an dem Automaten zu schaffen, konnten jedoch nicht an das Geld gelangen und mussten unverrichteter Dinge flüchten. Bereits am 14.02.2025 kam es zu einem Aufbruch eines Parkscheinautomaten in der Friedrich-Ebert-Allee. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2140 entgegen.

4. Einbruch in Kiosk,

Wiesbaden, Schillerplatz, Montag, 17.02.2025, 01:00 Uhr - Dienstag, 18.02.2025, 09:15 Uhr

(nm) In der Nacht zum Dienstag gingen unbekannte Täter einen Kiosk am Schillerplatz an. In der Zeit vom 01:00 Uhr bis 09:15 Uhr wurde die Scheibe des Kioskes eingeschlagen und eine unbestimmte Anzahl an Zigaretten erbeutet. Die Täter konnten mit ihrer Beute unerkannt flüchten. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

5. Diebstahl von mehreren Geldbörsen,

Wiesbaden, Friedrichstraße, Dienstag, 18.02.2025, 09:00 Uhr - 09:35 Uhr

(nm) In der Friedrichstraße wurden aus dem Mehrzweckraum einer kirchlichen Einrichtung mehrere Geldbörsen entwendet. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 09:35 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Mann Zutritt zu dem Mehrzweckraum der Familienbildungsstätte und nahm dort mehrere Geldbörsen an sich. Im Anschluss setzte er die erbeuteten Kreditkarten bereits in verschiedenen Kiosken ein. Der Mann soll etwa 180 cm groß und ca. 40-50 Jahre alt gewesen sein sowie ein osteuropäisches Erscheinungsbild haben. Er soll ungepflegt ausgesehen und sehr nach Zigaretten gerochen haben. Gekleidet gewesen sei er mit einer dunklen Winterjacke, einer dunklen Hose und dunklen Schuhen. Weiterhin habe er eine braun/grün/orange karierte Schiebermütze getragen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

6. Vorsicht vor Trickbetrügern an der Haustür, Wiesbaden, 14.02.2025 - 18.02.2025

(nm) In den vergangenen Tagen wurden der Wiesbadener Polizei bereits zweimal Trickbetrüger gemeldet, welche sich als Arzt oder Arzthelferin ausgeben und sich somit Zutritt zu den Wohnungen ergaunern wollten. Bei dem Vorfall in der Sonnenberger Straße am 14.02.2025 um 15:00 Uhr habe sich ein Mann an der Wohnungstür als Arzt ausgegeben. Er wurde als 30 bis 40 Jahre alt, mit einem ovalen Gesicht und blond-rötlichen Haaren beschrieben. Getragen habe er einen beigen Anzug. Am 18.02.2025 um 18:00 Uhr habe eine weibliche Person ebenfalls in der Sonnenberger Straße an der Wohnungstür einer Seniorin geklingelt und sich als Arzthelferin ausgegeben. Die Seniorin war sehr aufmerksam und ließ die Frau nicht in ihre Wohnung, sodass es zu keinem Diebstahl kommen konnte. Die Täterin sei schlank, ca. 170 cm groß gewesen und habe graue, zu einem Dutt zusammengebundene Haare gehabt. Getragen habe sie beige und graue Kleidung. Weiterhin soll die Täterin eine weiße Plastiktüte mit Süßigkeiten mit sich geführt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen. Die Polizei rät: Lassen Sie niemals Unbekannte in ihrer Wohnung. Testen Sie stattdessen die Person, die vor ihrer Tür steht, indem sie angeben, die Angaben zunächst überprüfen zu wollen. Im Zweifel ziehen sie eine Person ihres Vertrauens hinzu. Trickbetrüger werden in diesem Fall sofort die Flucht ergreifen. Sollten Sie Zweifel an der Wahrheit der Angaben mutmaßlichen Trickbetrüger haben, wählen sie den Notruf der Polizei "110".

7. Wahlplakat beschmiert,

Wiesbaden, Gustav-Stresemann-Ring, Feststellung Dienstag, 18.02.2025, 16:28 Uhr

(nm) Unbekannte haben am Dienstagnachmittag ein Wahlplakat am Gustav-Stresemann-Ring mit einer verfassungsfeindlichen Parole beschmiert. Um 16:28 Uhr wurde festgestellt, dass ein Wahlplakat mit einer verfassungsfeindlichen Parole beschriftet wurde. Weder die Tathandlung, noch eine dafür verantwortliche Person konnte beobachtet werden. Das zuständige Staatschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

8. Körperverletzung,

Wiesbaden-Biebrich, Schlosspark, Montag, 17.02.2025, 16:30 Uhr

(nm) Ein unbekannter Täter fuhr am Montagnachmittag mit seinem Roller durch den Schlosspark in Biebrich, woraufhin es zu einer Körperverletzung kam. Nachdem gegen 16:30 Uhr ein Rollerfahrer verbotswidrig durch den Schlosspark fuhr, wurde er durch einen 71-jährigen Mann auf seinen Fehler hingewiesen. Dies stieß jedoch bei dem Fahrer auf Unverständnis und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher der Geschädigte gestoßen und getreten wurde. Im Anschluss konnte der Rollerfahrer unerkannt flüchten. Der Angreifer soll ca. 195 cm groß sein und eine kräftige Statur haben. Er soll mit einer schwarzen Winterjacke der Marke Wellenstein und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

