POL-WI: Gemeinsame Pressemitteilung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Westhessen: Tötungsdelikt mit Schusswaffe in Wiesbaden-Schierstein - Täterfestnahme

Tötungsdelikt mit Schusswaffe in Wiesbaden-Schierstein - Täterfestnahme, Wiesbaden, Hermann-Löns-Straße 34 19.02.2025, 20:25 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend wurde in einer Wohnung im Wiesbadener Stadtteil Schierstein ein 42-jähriger Mann erschossen. Der Tatverdächtige, ein 50-jähriger Mann, konnte im weiteren Verlauf von den verständigten Polizeikräften widerstandslos festgenommen werden. Die Polizei wurde gegen 20.25 Uhr darüber verständigt, dass in der betroffenen Wohnung Schüsse gefallen und ein Mann verletzt worden sei. Ersten Erkenntnissen zufolge suchte der Täter die Wohnung, in welcher seine ehemalige Lebensgefährtin mit zwei Kindern und ihrem 42-jährigen Partner wohnt, auf und erhielt Einlass. Im weiteren Verlauf wurden Schüsse auf den 42-Jährigen abgegeben. Nach dem Notruf umgehend entsandte Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen widerstandslos vor dem Wohnhaus festnehmen und die Schusswaffe sicherstellen. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen bei dem Verletzten verliefen erfolglos und es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Weitere Personen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Der 50-Jährige wird heute im Laufe des Tages auf Antrag der Wiesbadener Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. In der Vergangenheit ist der Tatverdächtige bereits polizeilich in Erscheinung getreten. Zuletzt wurde die Polizei am vergangenen Wochenende von der ehemaligen Lebensgefährtin über eine ihr gegenüber begangene Körperverletzung am Vortag und zurückliegende Bedrohungen in Kenntnis gesetzt. Wir bitten um Verständnis, dass zum derzeitigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen zum Ermittlungsverfahren erteilt werden können.

