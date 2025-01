POL-E: Essen: Mordkommission ermittelt, nachdem 41-Jähriger von PKW angefahren wird - 2. Folgemeldung - Zwei weitere Tatverdächtige festgenommen

Essen (ots) - 45117 E.-Stadtgebiete: Anfang Februar brachen unbekannte Frauen in Holsterhausen und Rüttenscheid in zwei Wohnungen ein. Das Duo hebelte jeweils die Tür auf und durchwühlte die Wohnung. In beiden Fällen wurden durch Zeugen ähnliche Beschreibungen der zwei tatverdächtigen Frauen abgegeben. Bei den Taten erbeuteten die Frauen unter anderem Bargeld. ...

