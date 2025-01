Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei sucht unbekannten Jungen nach Verkehrsunfall - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45144 E.-Frohnhausen: Gestern Nachmittag (21. Januar) touchierte ein weißer Skoda Fabia ein unbekanntes Kind an der Kerckhoffstraße. Der mutmaßlich leicht verletzte Junge lief daraufhin in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nach dem Jungen sowie nach Zeugen.

Gegen 13:25 Uhr fuhr eine 28-jährige Essenerin mit ihrem Skoda Fabia auf der Kerkhoffstraße in Fahrtrichtung Frohnhauser Straße. Plötzlich sei ein Kind auf die Fahrbahn gelaufen, sodass sie eine Gefahrenbremsung habe einleiten müssen. Dennoch kam es zu einem Zusammenstoß bei dem der Junge hinfiel. Daraufhin stand er auf und lief in Richtung Martin-Luther-Straße, sodass nicht festgestellt werden konnte, ob sich dieser verletzt hat.

Der Junge wurde als ca. 11 Jahre alt mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er habe kurze braune Haare, eine Brille sowie eine grüne Winterjacke getragen.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen des Unfalls. Wenn Sie gegen 13:30 Uhr an der Kerckhoffstraße waren und den Unfall wahrgenommen haben oder Sie Hinweise zu dem unbekannten Jungen geben können, melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

