Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Ehranger Straße

Trier-Ehrang (ots)

Am Montag, 22.07.2024 kam es im Zeitraum von 11:00 - 11:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Ehranger Straße in Trier. Hierbei wurde ein parkender PKW durch ein mutmaßlich ein- oder ausparkendes Fahrzeug an der hinteren Stoßstange der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinwiese auf das unfallverursachende Fahrzeug oder den Fahrer machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Schweich, unter der 06502-9157 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell