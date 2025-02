POL-WI: +++Rollerfahrer vor Polizeistreife geflüchtet+++Wohnungseinbruch+++Diebstahl von Baustelle+++Wahlbanner beschmiert+++Mehrere Fahrzeuge beschädigt+++Gemeinsame Kontrolle+++

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

1. Rollerfahrer vor Polizeistreife geflüchtet - Widerstand, Wiesbaden - Nordenstadt, Borsigstraße, Freitag, 07.02.2025, 17:13 Uhr

(nm) Zwei Motorrollerfahrer flüchteten am Freitag, den 07.02.2025 in der Borsigstraße vor einer Polizeistreife. Es kam zu einem Widerstand, dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Eine Polizeistreife wurde um 17:13 Uhr auf zwei Rollerfahrer aufmerksam, die beim Erblicken der Streife direkt die Flucht ergriffen. Die Flucht erstreckte sich über den Gehweg des Otto-Guericke-Ringes in die Siemensstraße. Dort sollte die weitere Fahrt auf dem Gehweg durch die Sperrung mit dem Streifenwagen verhindert werden. Dabei streifte einer der Rollerfahrer den Streifenwagen, versuchte aber weiterhin zu entkommen. Ein Polizist bekam die Jacke des Flüchtigen zu fassen, doch der Mann schlug nach der Hand des Beamten. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrer konnten ihre Flucht fortsetzen. Ein Fahrer soll ca. 170 cm bis 180 cm groß gewesen sein und eine korpulente Figur gehabt haben. Getragen habe er eine schwarze Jacke, eine schwarzen Jogginghose und schwarze Sneaker sowie einen schwarzen Helm. Der zweite Flüchtige soll ca. 180 cm groß gewesen sein und einen Crosshelm sowie eine Crossbrille mit grauem Band getragen haben. Das 2. Polizeirevier hat wegen dem Widerstand die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2240 entgegen.

2. Wohnungseinbruch,

Wiesbaden - Nordenstadt, Am Weinstock, Donnerstag, 20.02.2025, 12:00 Uhr - 13:30 Uhr

(nm) Donnerstagmittag wurde in eine Wohnung in Nordenstadt in der Straße "Am Weinstock" eingebrochen. Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzen unbekannte Täter aus und verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zu der Wohnung. Nachdem sie die ganzen Räumlichkeiten durchsucht hatten, konnten sie mit Schmuck und Uhren unerkannt entkommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

3. Diebstahl von Baustelle,

Wiesbaden - Delkenheim, Nähe Flugplatz Erbenheim im Feld, Freitag, 10.01.2025 - Mittwoch, 19.02.2025, 07:00 Uhr

(nm) Von einer Baustelle nahe des Flugplatzes in Erbenheim wurden, in der Zeit vom 10.01.2025 bis zum 19.02.2025, Bauteile entwendet. Unbekannte Täter entwendeten schwere, verzinke Bauteile eines Mobilfunkmastes von der Baustelle in Wiesbaden - Delkenheim. Es entstand ein Schaden in vierstelliger Höhe. Die Ermittlungen hat das 3. Polizeirevier aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

4. Wahlbanner beschmiert,

Wiesbaden, Frankfurter Straße, Donnerstag, 20.02.2025, gegen 22:15 Uhr

(nm) Unbekannte haben am Donnerstag gegen 22:15 Uhr ein Wahlbanner in der Frankfurter Straße beschmiert. Durch eine Polizeistreife wurde das Banner am Donnerstagabend mit weißer Farbe beschmiert vorgefunden. Weder die Tathandlung, noch die dafür verantwortlichen Personen konnten beobachtet werden. Das Staatsschutzkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

5. Mehrere Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Alexandrastraße, Donnerstag, 20.02.2025, 09:00 Uhr - 13:26 Uhr

(nm) Am Donnerstagvormittag wurden in der Alexandrastraße mehrere Autos beschädigt. In der Zeit von 09:00 Uhr bis 13:36 Uhr wurden insgesamt fünf Fahrzeuge durch Unbekannte zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand ließen sich die Täter an den linken Fahrzeugseiten der parkenden Autos aus. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

6. Gemeinsame Kontrolle des Regionalen Verkehrsdienstes und der Stadt Wiesbaden, Wiesbaden, Rheingaustraße, Donnerstag, 20.02.2025, 08:45 Uhr - 11:20 Uhr

(nm) Am Donnerstagvormittag wurde eine gemeinsame Kontrollstelle der Polizei und der Landeshauptstadt Wiesbaden in der Rheingaustraße eingerichtet. In der Zeit von 08:45 Uhr bis 11:20 Uhr wurde eine gemeinsame Kontrollstelle des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei und Kräften der Stadtpolizei, sowie der Gefahrgutüberwachung Wiesbaden durchgeführt. Das Hauptaugenmerk wurde auf den Güterverkehr gelegt. Weiterhin wurden aber auch Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden 24 Fahrzeuge und 36 Personen kontrolliert, bei denen es zu einem Handy- und drei Gurtverstößen kam. Weiterhin wurden sechs Ladungssicherungen beanstandet. Die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h wurde insgesamt 14-mal überschritten, ein Autofahrer passierte die Kontrollstelle mit 26 km/h zu viel. Auf diesen kommt jetzt ein Bußgeldverfahren zu, 13 Fahrzeugführer bewegten sich im Verwarngeldbereich.

