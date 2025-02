Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Seitenscheibe eines Linienbusses eingeschlagen+++Unfall unter Alkoholeinfluss+++ Spielothekenkontrolle+++Kellereinbrüche+++

Wiesbaden (ots)

Seitenscheibe eines Linienbusses eingeschlagen, Wiesbaden, Bismarckring, Montag, 24.02.2025, 13:00 Uhr

(nm) Montagmittag wurde eine Seitenscheibe eines Linienbusses auf dem Bismarckring eingeschlagen. Ein unbekannter Fahrgast schlug um 13:00 Uhr die Seitenscheibe des Busses ein. Nach dem Vorfall konnte der Mann in unbekannte Richtung flüchten. Der Verursacher soll etwa 36 Jahre alt gewesen sein und braune Haare gehabt haben. Bekleidet gewesen sei er mit einer blauen Jacke und einer dunklen Hose. Das 3. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2340 entgegen.

Unfall unter Alkoholeinfluss,

Wiesbaden, Sonnenberger Straße, Montag, 24.02.2025, 21:24 Uhr

(nm) Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss endete am Montagabend auf der Sonnenberger Straße mit einem Verkehrsunfall. Um 21:24 Uhr war ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus Irland mit seinem Auto auf der Sonnenberger Straße unterwegs. Da er jedoch zuvor dem Alkohol zugesprochen hatte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit einem geparkten Fahrzeug zusammen und schob dieses auf noch zwei weitere geparkte Autos auf. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von über 2 Promille festgestellt. Der Unfallverursacher musste sich einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde einbehalten. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von circa 23.500EUR.

Spielothekenkontrolle,

Wiesbaden-Biebrich, Dienstag, 25.02.2025, 01:10 Uhr - 02:30 Uhr

(nm) Am Dienstag in der Zeit von 01:10 Uhr bis 02:30 Uhr kontrollierten Beamte des 5. Polizeireviers Spielotheken in Bereich Wiesbaden-Biebrich. Insgesamt wurde sechs Spielstätten und 15 Gäste einer Kontrolle unterzogen. Es wurden keine Verstöße festgestellt.

Einbruch in Keller,

Wiesbaden-Dotzheim, Finkenweg / Greifstraße, Sonntag, 23.02.2025, 14:00 Uhr - Montag, 24.02.2025, 01:00 Uhr

(nm) Von Sonntag, 14:00 Uhr bis Montag, 01:00 Uhr wurden im Finkenweg in Wiesbaden-Dotzheim mehrere Keller aufgebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Kellerverschlägen eines Mehrfamilienhauses im Finkenweg und entwendeten dort aus einem Abteil Autoreifen. Durch eine Verbindung in ein Haus der Greifstraße gelangten die Diebe ebenfalls in diesen Keller. Ob sie dort etwas entwenden konnten ist nicht bekannt. Die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

Kellereinbruch - Diebstahl von Fahrrad,

Wiesbaden, Maria-Sybilla-Merian-Straße, Montag, 24.05.2025, 18:00 Uhr - Dienstag, 25.02.2025, 07:30 Uhr

(nm) In der Nacht zum Dienstag wurde aus einem Keller in der Maria-Sybilla-Merian-Straße ein Lastenfahrrad entwendet. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von 18:00 Uhr bis 07:30 Uhr Zutritt zu der Tiefgarage und brachen die Tür zu dem Fahrradkeller auf. Dort entwendeten sie ein E-Lastenrad der Marke Winora und konnten unerkannt flüchten. Die Ermittlungsgruppe des 4. Polizeireviers hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-2440 entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell